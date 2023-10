Tentativa de Biden de mediação entre Israel e Hamas foi "um fracasso", avalia imprensa francesa

Para o jornal Le Figaro, a visita de Biden ao Oriente Médio foi "um fracasso". Em editorial, o diário avalia que "a falha na mediação faz recuar a causa que ele queria defender". "Na guerra de imagens, hoje dominada pelas cenas ensanguentadas do hospital de Gaza, os Estados Unidos aparecem menos neutros do que nunca, preocupados apenas com o destino dos israelenses", afirma Le Figaro.

O objetivo da visita era, inicialmente, obter decisões humanitárias e políticas em favor do povo palestino. Mas, segundo o editorialista do Figaro, a viagem serviu para atiçar ainda mais a revolta no mundo árabe contra o apoio inveterado dos Estados Unidos e os países europeus a Israel.

Diplomacia americana 'empacada' e objetivo da paz deixado de lado

Mesmo tom do jornal La Croix, que fala de uma "diplomacia empacada" que deixa Israel e seus aliados "irreconciliáveis" com os países árabes. Ao se apressar a apoiar a tese da responsabilidade da Jihad Islâmica na tragédia no hospital de Gaza, Biden "rompeu a confiança" e atiçou ainda mais o sentimento de revolta, levando milhares de pessoas a protestarem no Egito, Líbano, Tunísia, Irã e Cisjordânia.

Philip Golub ressalta que, nos últimos 15 anos, os americanos deixaram de lado a questão palestina: a ultima vez que o país se envolveu no conflito foi no fim do governo de Barack Obama, quando tentou limitar o avanço das colonizações judaicas na Cisjordânia.

"Não tem mais um verdadeiro processo de paz há mais de uma década. Os Estados Unidos, ao deixarem de lado esse assunto e acreditando que os envolvidos estariam gerenciando a questão regional, com acordos bilaterais entre países árabes e Israel, acreditaram que poderiam se livrar, de certa forma, desse tema que hoje explode e causa um drama terrível para as populações a para o mundo", afirma o cientista político.