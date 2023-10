Argentina vai às urnas numa disputa liderada pela extrema direita com resultado incerto

Estratégias políticas

O que está em jogo é a magnitude da mudança desejada pelos argentinos. Pode uma sociedade dar uma guinada do tamanho que Javier Milei propõe? O apoio popular ao libertário é efêmero ou vai resistir ao ajuste fiscal que o candidato propõe com a sua motosserra, como símbolo do drástico corte no gasto público?

Berensztein observa que Milei parou de crescer em intenção de voto e que pode começar a se desinflar se não ganhar logo no domingo. "Milei corre um risco considerável se não ganhar no primeiro turno. Pode descobrir que o seu teto de crescimento eleitoral é relativamente baixo", adverte.

Outro ponto em discussão: Milei poderia eliminar o Banco Central e dolarizar a economia, abolindo o peso como moeda e adotando o dólar? Boa parte das promessas do ultraliberal são inconstitucionais ou requerem uma maioria parlamentar que não terá por mais que some todos os votos nesta eleição. Milei argumenta que convocará plebiscitos, algo que os juristas também questionam.

Já a estratégia de Bullrich para se posicionar como a verdadeira possibilidade de uma mudança é mostrar que sua coalizão terá maioria no Congresso para aprovar as reformas estruturais, além de 10 dos 24 governadores. A candidata também soma bandeiras que Milei menospreza ou nega, como a feminista e do meio ambiente.

"Nós precisamos mudar a Argentina, mas precisamos de uma mudança possível. Além de possível, razoável, porque o outro lado propõe uma mudança exagerada. E isso só Patricia Bullrich pode oferecer. Além disso, temos uma equipe de governo, algo que o outro lado não tem", disse à RFI o deputado Fernando Iglesias, da coalizão Juntos pela Mudança (Juntos por el Cambio), de Bullrich.