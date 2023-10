Combate em campo de refugiados deixa 13 mortos na Cisjordânia

Enquanto a população da Faixa de Gaza enfrenta as consequências do bloqueio de Israel, as violências se intensificam também na Cisjordânia. Ataques a campos de refugiados, como o ocorrido na quinta-feira (19), violência de colonos israelenses e o aumento de detenções de palestinos são testemunhos do agravamento da situação na região.

Um ataque ao campo de refugiados de Nour Shams, no norte da Cisjordânia ocupada, deixou treze mortos, de acordo com um balanço publicado nesta sexta-feira (20) pelo Ministério da Saúde palestino. Entre as vítimas, havia cinco crianças.

"O exército de ocupação israelense cometeu um massacre no campo de Nur Shams, em Tulkarem", afirmou o comunicado das autoridades palestinas.