Como a guerra entre Israel e Hamas resulta no temor de uma nova onda de terrorismo na Europa

Na última quinta-feira (12), em entrevista à rádio France Inter, o ministro do Interior Gérald Darmanin descartou "o risco de importação do conflito israelo-palestino" à França. Um dia depois, um professor morria em um atentado contra uma escola de Arras, no norte do país. Segundo as autoridades francesas, a motivação do ato, perpetrado por um jovem de 20 anos de origem chechena, tem relação com o conflito no Oriente Médio.

Já o atentado de Bruxelas, em que dois cidadãos suecos foram mortos, teria sido motivado pela onda de incidentes envolvendo o Alcorão na Suécia. Mesmo sem relação com a guerra entre Israel e o Hamas, o ataque reforça o clima de tensão e medo com uma nova onda terrorista.

Alertas de bomba

Nos últimos dias, alertas de bomba se multiplicaram na França, obrigando dezenas de escolas e 12 dos maiores aeroportos franceses a serem esvaziados. O museu do Louvre foi fechado no último sábado (14). Já o Palácio de Versalhes teve de ser esvaziado quatro vezes por ameaça de atentado desde o fim de semana passado.

Embora de maneira menos frequente que a França, outros países também foram palco de alertas de bomba, como a Bélgica, a Alemanha, o Reino Unido e a Itália. O governo francês também anunciou que tem recebido diariamente dezenas de trotes sobre ataques contra escolas; 18 jovens foram detidos por suspeita de falsos alertas em apenas 48 horas.

Para especialistas, a principal ameaça hoje na Europa é o "terrorismo endógeno". As autoridades também se preocupam com a mudança de perfil de potenciais agressores que, segundo o jornal Le Parisien, "podem agir isolados, nunca frequentaram os campos de guerra jihadistas, pessoas às vezes psicologicamente frágeis, frequentemente muito jovens".