Conservadores sofrem derrota em eleições parciais no Reino Unido

O Partido Conservador do Reino Unido sofreu, nesta sexta-feira (20), uma dura derrota em duas eleições parciais contra os trabalhistas, que saem fortalecidos para as eleições legislativas do próximo ano. As duas circunscrições em jogo na Inglaterra eram consideradas pelos conservadores como um eleitorado conquistado.

No momento de mais baixa popularidade desde a chegada do primeiro-ministro Rishi Sunak ao poder, a oposição conseguiu reverter as amplas vantagens alcançadas pelos conservadores em outras eleições no passado e levou as cadeiras.

"É um resultado histórico", reagiu com entusiasmo o líder trabalhista, Keir Starmer, aspirante a primeiro-ministro.