Gaza sitiada: passagem de Rafah deve ser aberta à ajuda humanitária até sábado, diz ONU

A quantidade de material a ser enviado a Gaza não deve ser suficiente. Em Genebra, o diretor de emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS) descreveu o acordo celebrado entre o presidente norte-americano Joe Biden e o Egito como uma "gota no oceano de necessidades", ao autorizar a entrada de 20 caminhões. "Seriam necessários 2.000 caminhões", disse Michael Ryan.

Mais de 1.400 pessoas foram mortas em território israelense por homens do Hamas desde 7 de outubro, primeiro dia do ataque de combatentes do movimento islâmico palestino realizado a partir de Gaza, segundo os números divulgados por autoridades israelenses. Cerca de 1.500 combatentes do Hamas foram mortos na contraofensiva que permitiu a Israel recuperar o controle das áreas atacadas, de acordo com o Exército.

Na Faixa de Gaza, mais de 3.700 palestinos, a maioria civis, foram mortos em incessantes bombardeios em retaliação do Exército israelense, segundo o último relatório das autoridades locais.

(Com informações da AFP)