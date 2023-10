Governo francês promete 'caçada' a autores de trotes com ameaça de bombas em escolas

Em entrevista ao diário, o secretário-geral do sindicato de professores Unep-SGP lamenta que essa situação gere "um enorme estresse" para a categoria, já abalada pelo risco real de atentados. Na semana passada, um professor de francês foi morto a facadas em Arras, no norte do país, por um ex-aluno radicalizado. Há três anos, outro professor foi decapitado na região parisiense.

Dois anos de prisão

O jornal Le Figaro diz que "o Estado lança uma caçada aos 'palhaços'", adjetivo empregado pelo ministro da Justiça para qualificar os jovens por trás das ligações ou e-mails ameaçadores. O diário lembra ainda que os transportes e monumentos, como o museu do Louvre e o Palácio de Versalhes, também estão sendo afetados pela onda de trotes.

"É a primeira vez que temos que evacuar vários prédios ao mesmo tempo", disse uma fonte do Ministério do Interior ao Figaro. O jornal ressalta que os autores das ameaças falsas podem ser condenados a até dois anos de prisão e €30 mil de multa.