Israel anuncia retirada de habitantes de cidade na fronteira com o Líbano

Desde o ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro, os confrontos na fronteira entre o país e o Líbano aumentaram de maneira significativa. A ameaça levou as autoridades israelenses a anunciarem uma medida rara nesta sexta-feira (20): a retirada dos habitantes da cidade de Kiryat Shmona. As Forças Armadas de Israel se preparam para uma segunda frente de batalha, dessa vez contra o Hezbollah libanês pró-iraniano e aliado do Hamas.

Kiryat Shmona é uma cidade limítrofe à fronteira libanesa que tem aproximadamente 25.000 habitantes. "Esperamos ter mais informações para saber para onde ir", disse à AFP por telefone, nesta sexta-feira, a moradora Lianne Abutbul, de 16 anos.

"Aqui, a última casa fica a 150 metros da fronteira, então tivemos o plano de evacuação e as pessoas preocupadas foram embora", explica Yossef Luchy, diretor do conselho local de Shlomi, outra cidade limítrofe, e ex-comandante chefe do Distrito Norte de Israel. Ele afirma que 7.000 dos 9.000 moradores do município foram deslocados nos últimos 10 dias.