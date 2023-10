Lula conversa com Macron sobre situação dos reféns em Gaza; Hamas diz ter libertado duas americanas

Abidi acredita que "não haverá negociação coletiva. Cada Estado é chamado a negociar a libertação dos seus próprios reféns", diz. Mas, segundo ele, as discussões devem ser feitas por meio de interlocutores como o Catar, o Egito e a Turquia. "Não há muitos mediadores", acrescenta. Os potenciais intermediários que existem são "apenas aqueles que estabeleceram relações de longa data com o Hamas e, portanto, os únicos autorizados a ter contato com os seus líderes".

Principal mediador

As expectativas se voltam então para o Catar, que construiu a sua estratégia com base em sua capacidade de falar com todos na região.

"O mediador mais complacente é o Catar, um pequeno Estado que não tem uma agenda regional, que não se preocupa com o uso político da mediação", resume Hasni Abidi. O rico emirado do gás "é um bom especialista no Hamas e seu leal apoiador financeiro", disse ele, referindo-se ao financiamento de Doha dos salários dos funcionários públicos na Faixa de Gaza.

A capital do Catar, que acolhe há mais de 10 anos a sede do gabinete político do Hamas, também é respeitada pelos Estados Unidos, fiel aliado de Israel.

Etienne Dignat, do Centro de Investigação Internacional (Ceri), lembra que o país também "se especializou na libertação de reféns", destacando que o Catar esteve envolvido na recente liberação de prisioneiros americanos no Irã.