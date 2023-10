Macron fará visita oficial ao Brasil no primeiro semestre de 2023, anuncia governo brasileiro

Brasileiros esperam, junto a outros habitantes de Gaza, a abertura, neste fim de semana, do posto de Rafah, na fronteira com o Egito.

De acordo com o comunicado do governo brasileiro, os dois presidentes também manifestaram preocupação com os riscos de escalada do conflito.

Eles se comprometeram a que Brasil e França continuem em contato para buscar uma "solução pela paz e questões humanitárias" no Oriente Médio, em um momento em que aumentam os temores de que o conflito se estenda de maneira duradoura para a fronteira com o Líbano.

Temas regionais

Macron e Lula também conversaram sobre questões relativas à América Latina e "indicaram satisfação com o acordo entre o governo venezuelano e a oposição do país", assinado em Barbados no início da semana. Em julho deste ano, os dois chefes de Estado se reuniram, em Bruxelas, com os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, da Colômbia, Gustavo Petro, e com representantes do governo e da oposição venezuelana para buscar uma solução para a crise política no país.

O presidente francês também agradeceu, de acordo com o comunicado, a participação do Brasil na copresidência da Coalizão Global para Alimentação Escolar, ao lado da França e da Finlândia.