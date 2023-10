Marcela Moura cria na França performances unindo teatro, novas tecnologias e sistemas complexos

A artista-pesquisadora brasileira Marcela Moura vive entre a França e o Brasil. Ela dá aulas de teatro nos dois países e desenvolve projetos no campo do teatro performativo, das novas tecnologias e de sistemas complexos.

Na França, Marcela Moura é atualmente professora de teatro na Universidade Católica de Angers e faz projetos de pesquisa-criação no Instituto de Sistemas Complexos de Paris (ISCPIF). Pela terceira vez, ela participou da Bienal Artex, um evento cultural e científico, organizado pelo ISCPIF, que propõe um diálogo entre artes e ciências em torno de sistemas complexos. Este ano, o evento, realizado em outubro, destacou os estudos sobre os oceanos e o ecossistema marinho, considerado o maior desafio da ciência atualmente.

A artista-pesquisadora brasileira pôde mostrar ao público parisiense seu trabalho na performance "From plankton to human bodies: the dance of interacting types" (Do plâncton aos corpos humanos: a dança de interações"), desenvolvida em colaboração com um grupo formado por cientistas e outros artistas de várias disciplinas, que não se conheciam antes. A apresentação foi precedida por um ateliê de criação participativa.