O mundo frente à ameaça islâmica: revistas francesas analisam aspectos históricos e políticos do conflito

As revistas francesas desta semana questionam se a França e os países ocidentais "estão à altura" do desafio imposto pelo terrorismo islâmico.

A Le Point traz às bancas uma edição especial, com mais de 100 páginas, em que reúne reportagens sobre a atualidade do conflito entre o grupo extremista Hamas e Israel, mas também as suas origens. "Com sua ideologia, os radicais islâmicos tentam reescrever a história para explicar que os judeus não deveriam estar em suas terras ancestrais", explica uma das matérias dedicadas a "acabar com a ignorância sobre o tema".