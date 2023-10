Rússia prolonga prisão de jornalista russo-americana; Kremlin nega perseguição

"Agente estrangeiro"

Segundo o jornal francês Le Figaro, a jornalista é acusada de não ter fornecido os documentos necessários para seu registro no país, já que ela atua na "coleta intencional de informações relativas a atividades militares" que poderiam ser prejudiciais "à segurança da Rússia". Esta condição de "agente estrangeiro" impõe restrições administrativas pesadas às pessoas ou entidades envolvidas, incluindo o controle das suas finanças, e exige, por exemplo, que qualquer publicação, inclusive nas redes sociais, seja identificada com esta informação.

Alguns dos críticos mais respeitados do presidente russo Vladimir Putin estão entre estes "agentes", incluindo o vencedor do Prêmio Nobel da Paz e editor-chefe do jornal independente Novaya Gazeta, Dmitri Muratov.

Kurmasheva, que vive em Praga com o marido e os filhos, teve de viajar para a Rússia por conta de uma "emergência familiar" no dia 20 de maio e estava presa no país desde junho porque os seus passaportes americano e russo foram confiscados. De acordo com a RFE/RL, "Kurmasheva é um jornalista experiente que há muito cobre as minorias étnicas do Tartaristão e do Bascortostão, na região do Volga e dos Urais, na Rússia".

(Com informações da AFP)