Tática de Israel é empurrar palestinos para o Egito aumentando diáspora, diz especialista

Muitos brasileiros viajam à região por motivos religiosos, para visitar lugares por onde Jesus passou. Há também uma ligação com o Oriente Médio por causa da imigração de comunidades de vários países para o Brasil ao longo da história. Tudo isso num mundo de celulares e redes sociais faz com que este conflito seja acompanhado de perto pelos brasileiros. São relatos em português de quem esteve ou ainda está ali no meio do caos, como a jovem Shaherd Albanna, que descreveu momentos tensos na busca por um local seguro até poder cruzar a fronteira com o Egito.

"Parece que vamos demorar muito ainda para sair desse país. Estou cansada. Perdi muito peso porque estou muito ansiosa, com muito medo. Não quero perder a esperança, mas está difícil", falou a jovem de 18 anos em um dos vídeos compartilhados.

No primeiro momento o conflito foi marcado pela surpreendente e brutal incursão do Hamas em Israel, que atacou pessoas nas ruas, nas casas, em prédios e eventos. Jovens que estavam numa festa de música eletrônica mandaram vídeos e mensagens relatando como tentavam fugir. Foi perturbador saber que muitas daqueles pessoas foram mortas logo depois.

Então vieram as vítimas do contra-ataque de Israel, que sitiou a Faixa de Gaza, ocupada principalmente por palestinos. São vários dias sem luz, sem combustível, sem água. Os primeiros caminhões com mantimentos devem começar a entrar na região neste fim de semana.

Enquanto isso, médicos chegaram a realizar cirurgias usando a luz de celulares. O conflito já deixou mais de cinco mil mortos.

Táticas israelenses

O brasileiro Hasan Rabee, que também espera chegar no lado egípcio para entrar no avião presidencial enviado pelo Brasil, narrou momentos de alívio quando recebeu água, remédio e mantimentos enviados pelo Itamaraty. Mas a intensificação dos bombardeios o deixou novamente preocupado.