A incrível história de uma obra-prima do pintor Rafael adquirida sem saber por colecionadores franceses

Antes de ser comprada pelos colecionadores franceses, "ela pertencia a uma coleção particular no norte da Inglaterra e acabou em um pequeno leilão, onde a galeria londrina a comprou pensando que era uma pintura da escola de Leonardo da Vinci", explica outra especialista, Nathalie Popis, especialista em matemática aplicada na arte renascentista.

Essa descoberta "mostra a influência de Leonardo da Vinci (1452-1519) sobre Rafael, que se emancipou da arte de Perugino" na época em que se conheceram e adotou sua técnica "Sfumato", a sobreposição de camadas muito finas de esmaltes monocromáticos translúcidos, acrescentam os especialistas.

Seu modelo foi provavelmente Chiara Fancelli, esposa de Perugino, a quem é atribuída a Madalena no Palácio Pitti, em Florença.

"Outra versão, cuja atribuição ainda não foi determinada, está na Villa Borghese, em Roma. Não há nenhum vestígio dela antes de 1693, época em que muitas cópias estavam em circulação", continua a Popis, que realizou estudos comparativos do rosto da santa com Jean-Charles Pomerol, membro do comitê científico de Paris e ex-presidente da Universidade Pierre-et-Marie-Curie, em Paris.

Nenhum dos especialistas entrevistados pela agência AFP quis estimar o valor da Madalena recuperada.

Antes da publicação do estudo, e sem o benefício de qualquer contra-especialista, sua atribuição a Rafael foi contestada por algumas fontes na Itália, incluindo o presidente da Academia Raffaello d'Urbino (outro nome atribuído a Rafael, depois de sua aldeia natal, nota do editor), que considerou que era "certamente um protótipo de Perugino", de acordo com o Journal des Arts.