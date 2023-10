'Bom dia, estou vivo': moradores de Gaza informam parentes sobre guerra que já matou 4,3 mil palestinos

"Bom dia, ainda estou vivo." Com essas palavras, todas as manhãs, milhares de palestinos da Faixa de Gaza informam seus familiares sobre como passaram a noite, via SMS ou redes sociais. O pequeno território tem sido incessantemente bombardeado pelo Exército israelense, que mantém um bloqueio cada vez mais questionado contra os civis palestinos, enquanto trava uma guerra para aniquilar o movimento islâmico Hamas, autor do maior ataque terrorista da história de Israel.

Pelo menos 4.385 palestinos foram mortos desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, anunciou o Ministério da Saúde de Gaza neste sábado (21). De acordo com o novo balanço divulgado pelo movimento islâmico palestino, 1.756 crianças e 967 mulheres estão entre os mortos. Os ataques de retaliação de Israel também deixaram pelo menos 13.561 pessoas feridas no pequeno território palestino. Durante a manhã, os primeiros caminhões com ajuda humanitária à população sitiada chegaram ao enclave pelo posto de fronteira de Rafah, vindos do Egito.

O Exército israelense tem bombardeado a Faixa de Gaza principalmente à noite. Como resultado do "cerco total" anunciado por Israel dois dias após o ataque do Hamas, o fornecimento de eletricidade para a Faixa de Gaza foi cortado. Essa falta de energia está prejudicando gravemente as comunicações entre o resto do mundo e o território, que está mergulhado na escuridão.