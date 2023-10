Caminhões com ajuda humanitária começam a chegar à Faixa de Gaza

Durante a madrugada de sexta-feira para sábado, Israel continuou a bombardear alvos do Hamas. A ONG Médicos do Mundo pede que os bombardeios cessem para que a ajuda humanitária possa ser distribuída aos civis. Os Estados Unidos e Israel alertaram que a liberação de mais ajuda vai depender de o Hamas não confiscar as mercadorias.

Uma conferência internacional para encontrar soluções para diminuir a escalada do conflito entre israel e o Hamas foi aberta nesta manhã no Cairo. O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa, assim como representantes de países árabes, europeus, da União Africana e o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

Entre os objetivos do encontro estão conseguir um cessar-fogo, a criação de um corredor humanitário para o envio de ajuda por terra aos mais de 2 milhões de moradores da Faixa de Gaza e a retirada de estrangeiros do território palestino, entre eles os cerca de 30 brasileiros que tentam escapar da guerra cruzando a fronteira com o Egito, atualmente fechada. Um ônibus já foi providenciado pela embaixada do Brasil no Egito para levar os brasileiros que estão na faixa de gaza para o Cairo e, posteriormente, de volta ao Brasil.

Os líderes e a ONU também querem evitar que Israel volte a atacar a fronteira do Egito com a Faixa de Gaza. Internamente, o governo egípcio também não quer que milhões de palestinos se refugiem no país, criando uma crise humanitária. A conferência também deve avaliar uma solução política de longo prazo para o conflito entre israelenses e palestinos.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 4.137 palestinos já morreram desde 7 de outubro e 2,3 milhões moradores do enclave foram forçados a se deslocar para o sul do território. Do lado israelense, 1.400 pessoas morreram e ao menos 150 são mantidas como reféns pelo Hamas.