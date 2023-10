Palácio de Versalhes é evacuado pela 6ª vez em uma semana após ameaça de bomba

No final da alta temporada turística, entre 10.000 e 15.000 pessoas visitam o vasto domínio onde está localizado o castelo do rei Luís XIV. Sua área se estende por 63.154 metros quadrados, que abrigam 2.300 cômodos, dos quais 1.000 são destinados às galerias dos Museus dos Castelos de Versalhes e do Trianon, além de um parque amplo e diversos jardins.

Na manhã de sexta-feira, um suspeito do falso alerta que tinha provocado a evacuação de Versalhes na véspera foi detido pela polícia. O homem, de 37 anos, não tem antecedentes criminais, segundo fontes próximas do caso. O suspeito está desempregado e aparentemente sofre de problemas psiquiátricos. Ele permanece detido, sob custódia da polícia, para interrogatório.

O jornal Le Parisien revelou que a polícia pôde identificar esse indivíduo pelo número de telefone que ele utilizou para fazer a chamada de ameaça ao castelo.

Até o momento, a polícia francesa abriu 22 investigações para identificar os autores desse falsos alarmes de bombas, segundo informou o ministro da Justiça, Éric Dupond-Moretti, na sexta-feira. Ele disse que além de adultos, há "crianças" que não têm "nenhum senso de responsabilidade" envolvidas nessas ameaças. Dupond-Moretti também revelou que suspeitos foram detidos e que "obviamente haverá condenações".

A legislação francesa prevê penas de até dois anos de prisão e multa de 30 mil euros para esse tipo de delito. No caso de menores de idade, os pais que arcarão com as consequências financeiras, de acordo com o ministro da Justiça.