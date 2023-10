Líderes apelam por cessar-fogo entre Israel e Hamas em Cúpula para a Paz no Egito

O mundo assistiu com ansiedade e esperança o que aconteceu neste sábado (21) no Cairo, conforme lembrou o discurso do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Ele viajou dos Estados Unidos diretamente para o Egito e chegou de madrugada para representar o presidente Lula - que, em Brasília, se recupera de uma cirurgia no quadril - na Cúpula para a Paz, convocada pelo presidente egípcio Abdel-Fattah El-Sisi para discutir o conflito entre Israel e Hamas.

Vinícius Assis, correspondente da RFI no Cairo

"Enquanto sempre haverá aqueles que estão dispostos a atirar gasolina no fogo, o Brasil conclamará em favor do diálogo", disse o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, depois de ressaltar que "governo brasileiro rejeita e condena, de maneira inequívoca, os atos terroristas perpetrados pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro, assim como a captura de civis como reféns." O encontro terminou no início da noite deste sábado (21), hora local.