O que pensam os eleitores e o cenário socioeconômico que alimenta a extrema direita na Argentina

"O que me importa mesmo é o que ele fará em matéria de segurança e de economia. Quando me dizem que ele grita muito, prefiro alguém que grite, assim como estou a gritar por dentro, em silêncio, com a situação do país. Ele me representa, ele nos representa", argumenta Rosana à RFI, antes de começar o último ato de encerramento da campanha de Javier Milei, na quarta-feira (18).

Os comícios de Milei são como shows de rock no qual o candidato é a estrela. Ecoam canções de rock, algumas temáticas em alusão ao candidato, vestido com sobretudo de couro, com o destaque da presença de Milei, que se diz um "leão". "Estou cansada de ver as pessoas partirem do meu país. Já estou velha e não quero ir embora. Quero envelhecer aqui. Milei abriu os meus olhos. Quero um país como éramos, um país do primeiro mundo. Hoje, qualquer país vizinho está melhor. O Brasil, o Chile e o Uruguai estão melhor. Até o Paraguai e a Bolívia estão melhores do que a Argentina", compara.

Um dos lemas da campanha de Javier Milei é acabar com "a casta política" que se incrustou no Estado para viver como "parasitas", "empobrecendo a população e impedindo que o país cresça".

Máximo Echeverría exibe uma bandeira e veste uma blusa com o lema "Façamos a Argentina grande outra vez", em alusão ao slogan de Donald Trump ["Make America Great Again"], admirado por Milei. "Voto em Milei porque é a pessoa que vem para acabar com o negócio da política, com a corrupção e com os políticos a avançarem sobre a liberdade individual dos cidadãos", sintetiza o estudante de psicologia de 19 anos.

Mas Máximo também reconhece que o candidato libertário gera polarizações, até mesmo entre os jovens, o seu principal eleitorado. "Ninguém fica indiferente. Todos os que conheço ou o apoiam ou o detestam. Nem o podem ver. É muito difícil dialogar com quem não o apoia", descreve.

Javier Milei, do partido A Liberdade Avança ("La Libertad Avanza") é a figura disruptiva destas eleições. Líder nas sondagens, é a chance concreta da extrema direita chegar à presidência, algo impensável na Argentina dos últimos 40 anos, desde que o país recuperou a democracia.