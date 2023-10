Argentinos votam para presidente com expectativa de superar pior crise em duas décadas

Na véspera da votação, os argentinos deixaram vazias as prateleiras dos supermercados. As lojas de eletrodomésticos estão abarrotadas de produtos. Passagens aéreas e pacotes turísticos para as férias de verão, principalmente para o Rio de Janeiro, estão quase esgotados. Um estrangeiro desavisado poderia pensar que se trata de um "boom" de prosperidade. Mas o que os consumidores fazem é se livrar de suas economias em pesos.

A população se antecipa à desvalorização da moeda e ao consequente aumento de preços que acreditam possa acontecer na segunda-feira (23), após as eleições, especialmente se Javier Milei ganhar ou largar com ampla vantagem para o segundo turno, marcado para 19 de novembro.

Os três candidatos com mais chances dividem três terços do eleitorado, com ligeira vantagem para o ultraliberal Milei, seguido pelo governista Massa, quase empatado com a candidata da centro-direita, Patricia Bullrich. Se as urnas confirmarem uma escassa margem de diferença, o resultado apertado pode gerar contestação. Milei já levantou a hipótese de fraude e pode questionar a apuração, caso fique a poucos passos de vencer no primeiro turno ou não fique em primeiro lugar por curta margem de votos.

Na Argentina, ganha-se no primeiro turno com 45% dos votos ou mesmo com 40%, desde que haja uma diferença de, pelo menos, dez pontos em relação ao segundo colocado.

Aliança libertária bolsonarista

No fim de semana, Milei recebeu a visita de três deputados brasileiros bolsonaristas, incluindo Eduardo Bolsonaro, que vai acompanhar a apuração ao lado do aliado argentino, favorito na disputa. Antes, o filho "03" do ex-presidente brasileiro irá acompanhar o deputado Nahuel Sotelo, aliado de Milei, a votar. Foi Sotelo que convidou Bolsonaro a visitar a Argentina.