Em Portugal, brasileira defende envelhecimento ativo e combate ao idadismo

"Às vésperas de [completar] 60 anos e da aposentadoria, foi que realmente [percebi que] não me enquadrava naquela visão tradicional de uma pessoa aposentada", conta. Foi a partir desse momento que ela se propôs a fazer algo novo.

Apaixonada por viagens e "muito curiosa", a paulista natural de Mogi das Cruzes decidiu criar um blog. A ideia não era escrever sobre roteiros turísticos, mas sobre "eventuais benefícios que as viagens nos concedem para o bom envelhecimento". Ela seguiu, então, uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para um envelhecimento ativo: manter o aprendizado ao longo da vida.

Triboni fez cursos de storytelling, aprendeu a usar o YouTube, a trabalhar com fotos e vídeo, com todas as ferramentas necessárias para a construção e manutenção do próprio site. Por fim, batizou o blog de Across the Seven Seas ,"porque eu realmente queria e quero cruzar os sete mares", diz com determinação.

Repórter 60+

Quando a aposentadoria chegou, o blog já estava no ar, mas Triboni queria aprender técnicas de jornalismo para expandir o Across the Seven Seas. Em São Paulo, fez parte da primeira turma do curso Repórter 60+, criado pela jornalista Lilian Liang, que, além de oferecer uma experiência de redação ao público sênior, também garantia socialização, descoberta de novas potencialidades, entre outros benefícios.

"Eu sou da área jurídica, eu não tinha fundamentos para explicar o bem que as viagens me faziam. Do ponto de vista emocional era fácil; social, muito fácil. E do ponto de vista cognitivo?"