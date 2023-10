Irã: jornalistas que divulgaram morte de jovem curda durante custódia são condenadas à prisão

Em agosto, os tribunais iranianos explicaram que os dois julgamentos não estavam relacionados com o caso Amini, mas com a "cooperação" com o "governo hostil dos Estados Unidos", por meio da ONG United for Iran, com sede na Califórnia.

A República Islâmica não tem relações diplomáticas com Washington e considera os Estados Unidos como seu inimigo declarado. O advogado das duas jornalistas, Mohammad Ali Kamfirouzi, foi detido por mais de três semanas no início de janeiro, antes de ser libertado sob fiança.

Além disso, o advogado da família de Mahsa Amini, Saleh Nikbakht, foi condenado em 17 de outubro a um ano de prisão por "propaganda" contra o Estado depois de "falar com a mídia estrangeira e local sobre o caso", de acordo com sua defesa.

Várias centenas de pessoas, incluindo membros das forças de segurança, foram mortas durante os protestos no final de 2022. Outros milhares foram presos por participarem de manifestações descritas pelas autoridades como "motins" orquestrados por países ocidentais. Sete homens foram enforcados em conexão com as manifestações.

A mídia iraniana informou em agosto que mais de 90 jornalistas haviam sido perseguidos em várias cidades iranianas pelas autoridades desde os protestos.

(Com AFP)