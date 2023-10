Arquipélago espanhol das Canárias enfrenta risco de saturação com chegada massiva de migrantes

Quase 1.500 migrantes do continente africano chegaram ao litoral das Ilhas Canárias no último fim de semana, segundo os serviços de emergência do arquipélago espanhol. Desde o início de 2023, estima-se que 27.000 mil pessoas desembarcaram no arquipélago, principalmente vindas da costa do Senegal. As chegadas são tão numerosas que existe o risco de saturação e de sobrecarga dos serviços de emergência.

Na ilha de Tenerife, mais de 10.000 migrantes, principalmente senegaleses, desembarcaram desde o início de outubro no arquipélago das Canárias, cujos centros de acolhimento estão lotados, informa François Musseau, correspondente da RFI em Madri.

Isso faz com que muitos migrantes não consigam encontrar um refúgio e são deixados à própria sorte. São tantos que as autoridades espanholas já não disponibilizam advogados aos recém-chegados, o que cria situações muito difíceis para mães ou crianças, uma vez que não são identificadas e não podem receber auxílio.