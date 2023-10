Brasileira Flavia Lorenzi apresenta versão feminina de "Heróides" no Teatro do Soleil em Paris

O mítico Théâtre du Soleil, de Ariane Mnouchkine, acolhe até o dia 29 de outubro a peça "Héroïdes" ("Heróides"), baseada na obra do poeta romano Ovídio. A direção e a dramaturgia são da brasileira Flavia Lorenzi, da cia de teatro Brutaflor.

O público lota o Théâtre du Soleil de Paris desde a estreia de "Heróides", no dia 11 de outubro. A peça reescreve as narrativas imaginadas por Ovídio. O poeta romano escreveu, provavelmente entre os anos 20 e 16 a.C, um conjunto de 21 cartas de amor enviadas por mulheres mitológicas (Penélope, Ariane, Medeia, Dido...) a seus amantes e maridos ausentes.

A ideia de Flavia Lorenzi foi criar um diálogo entre as vozes antigas e as vozes contemporâneas para dar uma existência moderna a esses mitos. "Eu pensei que seria uma forma de rever essas narrativas femininas e dar a elas uma nova forma de existência, colocando a mulher realmente no centro", salientou a diretora em entrevista à RFI, no momento da criação da peça, em 2021.