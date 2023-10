Buscas por desaparecidos continuam, após colisão entre dois navios no Mar do Norte

Com o dobro do tamanho, o segundo cargueiro, com 190 metros de comprimento e bandeira das Bahamas, vinha do porto alemão de Hamburgo e seguia para La Coruña, na Espanha. Com 22 pessoas a bordo, o "Polesie", que pertence ao armador polonês Polsteam, não afundou.

A polícia "participou de operações de busca e salvamento", disse à AFP o porta-voz da Polsteam, Krzysztof Gogol. Um dos sobreviventes do Verity, "um marinheiro filipino, foi resgatado a bordo do Polsteam" durante as operações, acrescentou.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre o estado de saúde dos resgatados, nem sobre a nacionalidade e idade dos sete tripulantes do Verity. "Uma das pessoas resgatadas já está no hospital, a outra está sendo transportada para lá", informaram os serviços de emergência ao meio-dia.

"Cabe às autoridades investigar as causas do acidente", disse Stipeldey.

Vários navios de resgate e um helicóptero do exército ainda procuram os náufragos. Uma equipe médica foi levada às pressas para a área.

Zona marítima dificulta resgate

A zona marítima do acidente é varrida por ventos que sopram à velocidade 6 na escala Beaufort, num mar com ondas de três metros de altura. Salientando que as condições de intervenção eram muito difíceis, o porta-voz do resgate marítimo garantiu que "enquanto houvesse esperança, as buscas continuariam".