Criptomoedas, a nova fonte de financiamento do Hamas

As criptomoedas possibilitam a realização de financiamento desmaterializado de computador para computador sem passar pela rede bancária global Swift", explica Jérôme Mathis, professor de economia da Universidade Paris Dauphine. Essas organizações são muito engenhosas, inovando constantemente para estabelecer novos canais. O que é preocupante em relação às criptomoedas é que elas permitem que a prática seja "instrumentalizada" porque é muito rápida e incentiva a coleta de pequenas doações de apoiadores em todo o mundo."

0,2% das criptomoedas envolvem transações ilícitas

"Embora os fundos tenham sido de fato enviados por meio de criptomoedas para carteiras ligadas a organizações terroristas, os valores são infinitamente modestos em comparação com outras fontes de financiamento", observa Gregory Raymond, cofundador do meio de comunicação The Big Whale.

A plataforma Chainalysis, por exemplo, estima que as transações ilícitas representam 0,2% de todo o comércio de criptomoedas em todo o mundo. Uma gota no oceano, mas que representa US$ 20 bilhões por ano.

"Os governos estão ficando para trás"

De Cingapura a Hong Kong, apesar desses territórios estarem na vanguarda da regulamentação, há dúvidas sobre uma supervisão mais rigorosa das criptomoedas. Nos Estados Unidos, cerca de cem senadores, liderados por Elizabeth Warren, escreveram para Joe Biden pedindo medidas urgentes.