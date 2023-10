Parlamento Europeu aprova texto sobre redução drástica de embalagens descartáveis na UE

"Ainda acho problemático proibir pequenos sacos de papel para sal e açúcar. Temos outras preocupações além desses detalhes (...) E o papel é um material sustentável, que deve ser tratado de forma diferente do plástico", reagiu o eurodeputado do partido de centro-direita PPE, Peter Liese.

Os fabricantes de fast food e de papel tentam defender os méritos "ecológicos" das embalagens descartáveis, potencialmente recicláveis ??ou provenientes de florestas sustentáveis, em comparação com o plástico ou a reutilização - que, segundo eles, acabaria por exigir a utilização de mais água e geraria mais resíduos.

Mas seus argumentos foram descartados pelas ONGs. "Proibir todo material de uso único em restaurantes é o mínimo (...) o aumento das embalagens levou a uma drástica superexploração das florestas para a fabricação de copos e caixas de papel", sublinha Sergio Baffoni, da Environmental Paper Network.

Lobby em grande escala e relatórios falsos

Os interesses em jogo são enormes, já que a indústria de embalagens gera um volume de negócios anual de € 355 bilhões na UE, lembra Pascal Canfin, do grupo liberal no Parlamento, e presidente da Comissão do Ambiente. Ele denunciou a "magnitude do lobby em grande escala" através de "relatórios falsos" utilizados pelo setor.

Canfin criticou principalmente o estudo encomendado pelo gigante do fast food McDonald's, cujos dados, segundo ele, são "enganosos" porque não são independentes, viando defender a aplicação do "tudo descartável". Na mira do eurodeputado também estão os fabricantes de embalagens de papel que, segundo ele, citam estudos baseados em dados que se recusam a revelar.