Coalizão contra Hamas proposta por Macron em Israel recebe duras críticas na imprensa francesa

Um dos especialistas entrevistado pelo Le Parisien declarou ter ficado "perplexo" com a proposição de Macron, que ainda por cima "não foi discutida com parceiros da região", observou.

"Que líder árabe apoiaria uma ação armada contra o Hamas, quando as populações da Arábia Saudita ao Marrocos são solidárias com os palestinos?", questionou outro entrevistado ouvido pela reportagem, que preferiu não se identificar.

O general Dominique Trinquand, que chefiou a missão militar francesa na ONU, ponderou que a coalizão contra o grupo EI não se limita a bombardeios, e envolve compartilhamento de informações de inteligência entre aliados, ações de combate ao financiamento do terrorismo e de prevenção para evitar a associação de grupos armados, como aconteceu entre o grupo EI e o Boko Haram, na África.

Essa proposta foi elaborada no Palácio do Eliseu, principalmente pelo assessor político e militar Xavier Chatel, reporta Le Monde. "Ela pegou o Quai d'Orsay (equivalente ao Itamaraty] de surpresa", afirma o jornal. Tudo indica que o projeto "busca levar em conta questões internas e antiterroristas, em um momento em que Paris está testemunhando a poderosa ressonância do conflito em seu solo".

O jornal explica que o governo francês "tenta banir toda solidariedade com o Hamas, pedindo aos seus parceiros que tomem nota do fato de que o movimento islâmico nunca mais deve ser considerado como um ator político legítimo, na Europa ou no Oriente Médio".

No entanto, "essa associação com o mal absoluto personificado pelo grupo EI é ignorada na Palestina e atiça os ânimos no mundo árabe, em um momento em que os oficiais mais graduados de Israel estão comparando, sem reservas, os combatentes do Hamas à população de Gaza", destaca o veículo.