Jogos Olímpicos 2024 alteram circuito da Volta da França, que terá pela 1ª vez chegada fora de Paris

Antes deste trecho, haverá uma primeira corrida contra o relógio de 25 km no final da primeira semana em terreno plano nas vinhas entre Nuits-Saint-Georges e Gevrey-Chambertin, um convite para o prodígio belga Remco Evenepoel, que deverá competir na sua primeira Volta, em 2024.

Velocistas

A competição também reserva etapas aos velocistas, incluindo a que chega à base da Croix de Lorraine em Colombey-les-Deux-Églises, cidade do general Charles de Gaulle, onde ele faleceu em 9 de novembro de 1970. Mas também, para quebrar a rotina das etapas planas, uma volta em torno de Troyes - são 14 trechos no programa em um total de 32 km.

O circuito também revisitará a grande cadeia montanhosa francesa do Maciço Central, para uma 11 ª etapa potencialmente explosiva, com 4.350 m de ganho de elevação. Antes de seguir em direção aos Pireneus para duas das quatro chegadas ao cume dessa Volta de 2024: primeiro no Pla d'Adet, via Tourmalet, para o 50º aniversário da última vitória de Raymond Poulidor, e no dia seguinte no Plateau por Beille.

Em resumo, a prova de 2024 parece entregar algo para todos nesta edição tão especial, antes de partir para bases mais tradicionais em 2025, com regresso já confirmado na avenida Champs-Elysées, e uma possível largada de Hauts-de-France.

Ainda sobre a prova feminina, três das oito etapas serão disputadas na Holanda, incluindo duas no mesmo dia, para compensar o fato de a corrida ter um dia a menos. A prova só partirá na segunda-feira, após o encerramento dos Jogos de Paris. Depois da Holanda, as ciclistas partem em direção à Bélgica, com passagem por Liège. No dia 15 de agosto, as meninas chegarão à França, em Amnéville, durante a 5ª etapa do circuito.