O número de vítimas na Faixa de Gaza tem como ser verificado?

As agências da ONU costumam usar dados fornecidos pelas autoridades locais. Os centros de saúde em Gaza e a UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo) têm uma cooperação técnica com o Ministério da Saúde do Hamas. Ela visa determinar, por exemplo, quais medicamentos estão faltando ou priorizar outras demandas, além de contabilizar o número de pacientes.

Mas a agência não tem como validar o número de mortes em todo o país. "Esta não é nossa responsabilidade", disse Natalie Boucly, vice-comissária-geral da UNRWA, em entrevista à RFI.

"Nós, em Gaza, não estamos em posição de verificar nada, levando em conta a situação e o desastre humanitário que está ocorrendo. Temos mais o que fazer com os mais de 600 mil civis que estão em nossos escritórios, em escolas, centros de saúde, de treinamento, além de outros locais. Já temos trabalho suficiente e não, não podemos verificar esses números", reitera.

A representante da ONU salienta que a UNRWA age da mesma maneira quando publica os números fornecidos pelas autoridades israelenses.

Impacto dos bombardeios

O que a agência da ONU pode confirmar, no entanto, é o impacto dos bombardeios em suas estruturas. Segundo a UNRWA, a intensificação dos ataques israelenses nos últimos dias destruiu locais usados para a proteção dos habitantes de Gaza. Dos 150 prédios, 32 foram afetados.