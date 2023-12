O megajulgamento que envolve o Brasil e expõe os bastidores do tráfico na Europa

Além disso, de acordo com a Justiça belga, conversas na rede Sky ECC mostraram que o réu usava quatro pseudônimos e mantinha contato com criminosos mexicanos que controlavam o porto colombiano de Turbo e que podiam fornecer grandes quantidades de drogas.

Cocaína embarcada no Porto de Santos

O maior julgamento criminal da história do país que vai colocar 125 pessoas e quatro empresas no banco dos réus deve durar pelo menos cinco meses e deverá mostrar como são os bastidores do tráfico de cocaína na Europa.

Este megaprocesso é resultado de investigações que começaram em 2020, quando as polícias francesa e holandesa interceptaram mensagens da rede de comunicação EncroChat, supostamente usada por membros de gangues para planejar suas ações criminosas.

Logo depois, a polícia belga descobriu a rede telefônica criptografada Sky ECC e os investigadores tiveram acesso a muitas informações adicionais. Desta maneira, em 2021, a Polícia Judiciária Federal de Bruxelas conseguiu desmantelar uma rede de organizações criminosas no tráfico de cocaína entre a América do Sul e a Europa, e de cannabis entre o norte da África e a Europa.

As drogas transportadas em contêineres vindos do porto de Santos, no Brasil, do Marrocos ou em jatos particulares teria sido reembalada em laboratórios belgas, antes de serem enviadas a vários países europeus.