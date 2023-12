Alex Saab chega à Venezuela após troca de prisioneiros entre Caracas e Washington

No início da tarde desta quarta-feira (20), o colombiano Alex Saab chegou ao país latino-americano. Ele estava preso nos Estados Unidos desde 2020 sob a acusação de lavagem de dinheiro. A soltura de Saab atende a uma troca de presos entre os governos da Venezuela e dos EUA.

Eliana de Aragão Jorge, correspondente da RFI em Caracas

Já foram liberados 13 sindicalistas que estavam presos. De acordo com fontes, vão receber a liberdade 36 presos políticos no total, entre eles 12 norte-americanos detidos na Venezuela e mais quatro pessoas detidas recentemente e relacionadas à realização das eleições primárias no país.