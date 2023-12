Aprovação de nova lei da imigração com apoio da extrema direita racha maioria presidencial na França

Os jornais franceses desta quarta-feira (20) analisam a aprovação, pelo Parlamento francês, da nova lei de imigração, na noite desta terça-feira (19). Pouco depois de afirmar que o texto "respeita os valores" do país, a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, reconheceu que algumas medidas são "inconstitucionais" e poderão ser reavaliadas.

A nova lei de imigração impede, por exemplo, que um estrangeiro de um país de fora da União Europeia, casado com um cidadão francês, não pode morar no país sem falar o idioma, exemplificou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, ao site do jornal Le Monde. Para avaliar a legalidade dessa e de outras medidas, o governo deverá submeter o novo texto ao Conselho Constitucional.

O Le Monde também aborda as principais divergências durante a discussão do projeto, como o possível fim do auxílio médico do Estado aos estrangeiros ilegais, que acabou sendo retirada do texto. A primeira-ministra francesa se comprometeu a examinar o assunto em um projeto à parte, no início de 2024.