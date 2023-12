Aumento do tráfico de drogas preocupa a França, com quase 6 milhões de usuários

Em Marselha, no sul do país, a guerra entre as duas principais organizações criminosas rivais pelo controle do mercado das drogas já deixou 47 mortos desde o início do ano.

Os assassinatos, ou acertos de contas, tomam contas de cidades como Nantes (oeste), Besançon (leste), Toulouse (sudoeste), Avignon (sul) e Nimes (sul). O ministro do Interior, Gérald Darmanin, investe em recursos para desmantelar os pontos de venda de drogas e tentar desestabilizar o tráfico.

Mas esse é um trabalho que não surtirá efeito a curto prazo, alerta uma pesquisadora da Normandia, no noroeste no país, que preferiu não se identificar. "É frustrante, porque as pessoas que prendemos são rapidamente substituídas por outras", acrescenta.

Geração de empregos

Dados da Ofast apontam que 240 mil pessoas dependem direta ou indiretamente do tráfico de drogas na França. Para as organizações, os produtos são muito rentáveis.

"A cocaína é comprada entre € 28.000 e 30.000 (R$ 148,4 mil e R$ 160,5 mil) por quilo e revendida entre € 65 e 70 (R$ 345 e R$ 369) por grama", detalhou Cherbonnier.