Daniel Alves será julgado por estupro em fevereiro de 2024 na Espanha, com defesa inconsistente

A justiça espanhola comunicou nesta quarta-feira (20) que o julgamento do jogador Daniel Alves ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2024. O atleta, que está em prisão preventiva desde janeiro deste ano, é acusado de ter estuprado uma mulher em Barcelona no fim de 2022.

Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI na Espanha

O comunicado de que o julgamento relacionado ao caso acontecerá em menos de dois meses foi feito pouco tempo depois de as autoridades da Espanha declararem o fim do período de investigações e anunciarem que o atleta seria, sim, julgado por ter supostamente violentado uma jovem de 23 anos no banheiro de uma discoteca em Barcelona, em dezembro do ano passado. Num ato público, em novembro deste ano, o Tribunal de Barcelona, responsável pelo caso, decretou a abertura do julgamento do jogador.