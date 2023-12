"Declarações contraditórias" de Daniel Alves são "desfavoráveis", dizem especialistas na Espanha

O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves da Silva, de 40 anos, será julgado nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2024 por ter supostamente violentado uma jovem de 23 anos no banheiro de uma discoteca em Barcelona em dezembro de 2022. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (20), pouco tempo após as autoridades da Espanha declararem o fim do período de investigações.

Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI na Espanha

A situação do atleta é difícil, como afirma à RFI Alejandro Rodriguez Vidal, advogado penalista espanhol: "Espera-se um julgamento bastante complicado para Daniel Alves, já que a vítima é quem tem a chave para rebaixar o pedido de pena de prisão. Existem provas contundentes às que se enfrenta o jogador, testemunhas diretas, testemunhas de referência e, o mais importante, uma declaração, por parte da mulher, que é sólida".