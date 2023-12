Franceses planejam Natal mais econômico, com ceias menos sofisticadas e presentes de segunda-mão

"Esse ano pretendemos fazer o mesmo que no ano passado, mas com preços mais em conta. Os lugares em que comprávamos antes, não vamos mais. Buscamos outros com produtos quase iguais, mas com preços bem mais próximos da realidade", disse.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Econômicos (Insee) entre 2021 e 2022, os preços dos bens e serviços aumentaram historicamente no país, mas em 2023 os índices estão em desaceleração. Ainda assim, segundo a instituição, os aumentos nos preços pesam duas vezes mais sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos.

A aposentada Françoise Gervez acredita que este Natal será de privações para muitas famílias.

"Tudo aumentou muito e eu penso que para algumas famílias vai ser muito difícil. Não tanto em termos de brinquedos e presentes, porque há sempre coisas bonitas em lojas com preços mais moderados, onde os pais podem fazer escolhas mais razoáveis. Em contrapartida, em relação à comida, as pessoas vão ter mais dificuldade em conseguir uma qualidade igual aos anos anteriores", destaca.

Produtos para a ceia em promoção

Nos meios de comunicação, não faltam por aqui reportagens para ajudar o consumidor a economizar na compra dos produtos para a ceia de Natal. A BFMTV, por exemplo, divulgou supermercados que estão promovendo grandes promoções como o famoso foie gras com € 5 de desconto, o segundo pacote de chocolate saindo pela metade do preço e 30% a menos no salmão defumado, destacando que essas "pechinchas" só costumam aparecem a partir do dia 26 de dezembro, mas que neste ano tomaram conta das gôndolas para dar uma forcinha para os orçamentos mais restritos.