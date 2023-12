Jogos Olímpicos Paris-2024 levantam debate sobre discriminação de mulheres no Irã

Em Paris, um coletivo composto por diversas personalidades, como o ex-pugilista francês Mahyar Monshipour, nascido no Irã e que foi campeão mundial na categoria super galo, é um dos esportistas que pedem ao Comitê Olímpico Internacional para excluir o Irã dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O advogado do grupo, Frédéric Thiriez, explica que formulou o pedido ao Comitê Olímpico Internacional para solicitar a exclusão do Irã dos Jogos de Paris por violação do princípio da não discriminação no esporte. "Queremos que o Comitê Olímpico Internacional suspenda o comitê Olímpico iraniano e o exclua dos Jogos de Paris 2024, até que ponha fim à discriminação. Como exemplo de discriminação, há disciplinas esportivas que são proibidas para mulheres, como a natação e o boxe, e as atletas tem que usar a vestimenta islâmica, cobertas da cabeça aos pés. Isso é contrário ao texto da Carta olímpica, que proíbe toda a discriminação por raça, cor, sexo ou opinião, etc."

"Há um precedente que foi o apartheid na África do Sul, quando o COI proibiu a participação da África do Sul, nos anos 1970. E nós consideramos que a discriminação imposta às mulheres no Irã equivale a uma espécie de apartheid sexual e temos que lutar para que isso acabe".

A África do Sul ficou proibida de participar dos Jogos Olímpicos por 32 anos como sanção ao apartheid, regime de segregação racial em vigência na época no país.

Frédéric Thiriez afirma que dessa vez o COI respondeu "estar acompanhando com atenção a situação agora no Irã"

O pedido de exclusão do Comitê Olímpico iraniano é assinado, também, pela vencedora do Prêmio Nobel da Paz, de 2003, a advogada iraniana Shirin Ebadi.