Laboratório francês é condenado a pagar mais de R$ 2 bi em indenizações por centenas de mortes

Cerca de 5 mil outros casos de homicídio culposo ou lesão não intencional continuam sendo investigados pela promotoria pública de Paris, abrindo caminho para um segundo julgamento do Mediator nos próximos anos.

Em 1999, um primeiro caso de "valvulopatia", uma disfunção das válvulas cardíacas, foi detectado em uma pessoa que tomava o Mediator. O medicamento foi retirado do mercado na Espanha e na Itália em 2003-2004.

Em 2007, a Dra. Irène Frachon, especialista em pulmão em Brest (oeste da França), iniciou uma pesquisa sobre os efeitos perigosos do medicamento e revelou a extensão do escândalo. Em 2009, o medicamento foi retirado do mercado. Em 2010, a denunciante relatou sua investigação e sua difícil batalha no livro "Mediator 150 mg, combien de morts?" ("Mediator 150 mg, quantas mortes?").

