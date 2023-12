Líder do Hamas chega ao Egito para negociar trégua com Israel na Faixa de Gaza

Embora 127 caminhões de ajuda e mercadorias tenham entrado no território na terça-feira através da passagem de Rafah, no Egito, e pela travessia de Kerem Shalom, no sul de Israel, os mantimentos são insuficientes para atender às necessidades mais básicas da população.

"Sem a água limpa, alimentos e saneamento que só um cessar-fogo humanitário pode proporcionar, as mortes de crianças pela doença podem exceder as mortas nos bombardeios", alertou um porta-voz do Unicef na terça-feira.

Expansão do conflito

Além da situação em Gaza, a comunidade internacional também teme uma extensão do conflito ao Oriente Médio.

Na terça-feira, o Exército israelense disse ter atacado posições do Hezbollah, aliado islâmico do Hamas no Líbano, após interceptar tiros do país vizinho. Dois reservistas ficaram levemente feridos após dispararem contra uma posição israelense perto da fronteira, informou a organização em um comunicado.

No Iêmen, os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, prometeram continuar seus ataques a navios comerciais no Mar Vermelho, apesar do lançamento de uma nova força internacional de proteção marítima, que inclui 10 países.