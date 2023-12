Macron defende lei da imigração e diz ser possivel lutar contra extrema direita sem esquecer problemas que a criaram

"O RN [partido de extrema direita Reunião Nacional, de Marine Le Pern] joga com os medos das pessoas, mas lhes conta mentiras", acusou Emmanuel Macron em rede nacional. "Tenho orgulho do fato de que meu projeto é exatamente o oposto do que o RN está fazendo. Mas lutar contra ele não significa se recusar a enfrentar os problemas que o alimentam. Pelo contrário", argumentou.

"Franceses não foram traídos"

"Vocês não foram traídos", disse o presidente francês na televisão. "O que significa bloquear o RN [partido de extrema direita]? Significa não adotar suas ideias. E suas ideias não estão neste texto", destacou o chefe de Estado, perguntado se não estaria se aproximando de extremistas de direita com a nova regulamentação.

"Esta lei nos permitirá ser mais eficazes contra o que alimenta o RN", gabou-se, citando medidas como a luta contra as redes de contrabando.

"É uma manobra grosseira do RN", disse Macron, quando perguntado sobre uma possível "vitória ideológica" do partido de Marine Le Pen, ao afirmar que as ideias lepenistas teriam influenciado diretamente a nova lei de imigração da França.