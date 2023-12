Quase 80% dos comerciantes temem impacto nas entregas durante JO de Paris

Pierre Rabadan disse que entendia o desânimo dos lojistas afetados pela decisão da prefeitura e que esse era um dos "assuntos a serem discutidos no futuro" com o prefeito regional. Rabadan, que também é presidente do escritório de Turismo de Paris, falou sobre a introdução de "trilhas turísticas temáticas" para os visitantes, destacando as empresas parisienses.

Essa iniciativa se junta à de Francis Bussière, presidente da CMA, com o desenvolvimento de "mapas interativos" nos quais vários locais, museus e patrimônios serão visíveis.

Na tentativa de amenizar as preocupações, Soumia Malinbaum lembrou aos varejistas que os Jogos Olímpicos também serão sinônimo de "crescimento econômico", pois "os turistas virão para gastar".

De acordo com uma pesquisa realizada pela Câmara de Comércio e Indústria de Paris entre 184 varejistas entre julho e setembro, 40% deles esperam que suas vendas aumentem durante os Jogos Olímpicos.

As próximas reuniões, "Decifre os Jogos Olímpicos 2024", estão previstas para fevereiro, abril e junho.

(Com informações da AFP)