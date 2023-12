Hospitais no Líbano se preparam diante da ameaça de guerra com Israel

O Exército israelense enfrenta o Hezbollah na divisa com o Líbano desde o dia 8 de outubro e ameaça transformar "Beirute em Gaza" caso o grupo, aliado do Hamas, não se retire da fronteira. Os hospitais do país já começam a se preparar para um conflito com Israel.

Laure Stephan, correspondente da RFI em Beirute

Na sala de emergência do hospital particular Hammoud, em Saida, no sul do Líbano, os enfermeiros verificam os estoques farmacêuticos. A medida, de rotina, foi reforçada diante do risco de expansão do conflito em Gaza para o país e a necessidade de implantar práticas de medicina de guerra.