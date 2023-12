Macron aposta em defesa polêmica de Depardieu e diz que não vai retirar condecoração do ator

O chefe de Estado anunciou que não retiraria a Legião de Honra do ator sem uma condenação judicial e disse "detestar a cultura de cancelamento". Ele insistiu em respeitar a presunção de inocência e os procedimentos legais contra a estrela do cinema francês. A decisão contraria a fala da ministra da Cultura da França sobre a possível retirada da condecoração do ator Gérard Depardieu, que é alvo de duas denúncias de estupro e agressão sexual.

A ministra da Cultura da França, Rima Abdul Malak, anunciou na sexta-feira que a Grande Chancelaria da Legião de Honra daria início a um "processo disciplinar" contra o ator Gérard Depardieu, que foi objeto de uma reportagem recente no programa Complément d'enquête, do canal France 2, no qual o astro do cinema francês fez uma série de comentários misóginos e insultantes sobre as mulheres, incluindo comentários obscenos sobre uma menina. "Nessa reportagem, a atitude dele tem a intenção de ser uma piada, uma provocação, mas [ele] é, na verdade, bastante desrespeitoso, indigno e uma vergonha para a França", disse Rima Abdul Malak.

Durante sua participação num programa de televisão em rede nacional na quarta-feira (20), o presidente Emmanuel Macron não foi muito gentil com sua ministra, dizendo com irritação que ela havia ido "um pouco longe demais" ao fazer o anúncio. Ele também afirmou que a Legião de Honra é uma condecoração que "não existe para moralizar". "Não quero me deixar levar por esse tipo de argumentação", "sempre haverá artistas transgressores", acrescentou o chefe de Estado.