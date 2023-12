Milei enfrenta primeiro panelaço após anúncio de decreto para desregular economia argentina

De acordo com as novas medidas, as empresas do Estado tornam-se sociedades anônimas como um passo prévio à privatização. Na mira, o Correio Argentino, a petrolífera YPF e a companhia aérea Aerolíneas Argentinas que, aliás, perde o monopólio ao ser retomada a política de "céus abertos".

Os aluguéis podem ser negociados entre proprietário e inquilino em qualquer moeda e ter como índice de correção qualquer mecanismo. Os clubes desportivos também podem tornar-se sociedade anônimas.

Ficam revogadas leis que permitiam ao governo intervir no abastecimento de bens e serviços de empresas privadas, bem como definir preços e quantidades, além de dar preferência à indústria local. Também foram derrubadas leis que limitam a compra de terras por parte de estrangeiros e as que regulam o uso de fogo na agricultura, o que de certa forma autoriza as queimadas.

Sindicatos são alvos

Educação, saúde e transporte são declarados como essenciais, e o serviço mínimo foi estabelecido a 75% do funcionamento. A medida visa limitar a possibilidade de greve.

Os planos de saúde privados perdem limites para aumentos de preços e ganham terreno sobre planos de saúde dos sindicatos, uma particularidade do sistema argentino. O caixa dos sindicatos perde dinheiro com a decisão de que cada trabalhador pode definir para onde vai a sua contribuição. Esta medida, preveem os analistas, deve deflagrar uma greve geral.