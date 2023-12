Nova greve de médicos residentes afeta hospitais e atendimentos na Inglaterra

Para aumentar a pressão, os residentes já anunciaram que vão parar novamente no início de janeiro por seis dias, o período mais longo de greve na história do NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido.

Em dezembro do ano passado, foram os enfermeiros e os socorristas - o serviço de ambulâncias - que interromperam suas atividades. Desde então, o sistema de saúde enfrentou quinze greves de residentes, enfermeiros, radiologistas, clínicos gerais e especialistas. Neste período, cerca de um milhão e cem mil cirurgias e consultas tiveram que ser remarcadas.

Apesar do grande impacto no sistema com mais uma greve, o diretor clínico do NHS na Inglaterra orientou aos pacientes que continuem procurando ajuda médica, caso necessário.

Outra grande preocupação é que com a equipe reduzida e focada nos casos de emergência, os pacientes internados mais vulneráveis, como os idosos, fiquem com o atendimento comprometido.

Reajuste salarial

Os residentes querem um aumento de 35% para compensar a perda real de 26% por conta da inflação acumulada nos últimos 15 anos. Em troca, receberam do governo um reajuste de cerca de 9% em abril e uma proposta de 3%, percentual insuficiente para evitar as greves.