Tropas israelenses intensificam ataques no sul de Gaza e negociações de trégua com Hamas não avançam

O Hamas também está negociando com o Egito. O líder do movimento palestino, Ismail Haniyeh, viajou ao Cairo nesta quarta-feira para discutir uma nova "trégua temporária de uma semana em troca da libertação de 40 prisioneiros, mulheres, crianças e homens israelenses", disse à agência AFP. Mas as negociações, até agora, não deram resultados.

De acordo com uma fonte da Jihad Islâmica, outro movimento islâmico que luta ao lado do Hamas, seu líder Ziad al-Nakhala também irá ao Cairo no início da próxima semana. Já Israel está discutindo com o Catar e os Estados Unidos a obtenção de uma trégua que permita a libertação dos reféns.

O Hamas exige a suspensão total dos combates como condição prévia para negociar a questão. Israel aceita em princípio a trégua, mas descarta qualquer cessar-fogo antes que os reféns sejam soltos.

A guerra "continuará até que o Hamas seja eliminado, até a vitória. Aqueles que pensam que vamos parar perderam o contato com a realidade", reiterou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na quarta-feira.

O presidente americano, Joe Biden, reconheceu que ainda há um longo caminho a ser percorrido antes de uma possível trégua. "Não esperamos um acordo nesta fase, mas estamos mantendo a pressão", disse ele na quarta-feira. Os Estados Unidos são os principais aliados de Israel.

Crimes de guerra

Nesta quarta-feira, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu a Israel abra uma investigação sobre "um possível crime de guerra" por suas forças armadas em Gaza. Em um comunicado, a agência da ONU disse ter recebido "informações" sobre a morte de "11 palestinos desarmados" na Cidade de Gaza.