Agência civil de aviação francesa vai participar de investigação sobre colisão de aviões no Japão

Após o forte terremoto que atingiu o Japão nesta segunda-feira (1), as equipes de resgate ainda tentam encontrar sobreviventes nesta quarta-feira (3). A catástrofe deixou pelo menos 64 mortos, de acordo com um novo balanço provisório. Outra tragédia que marca esta primeira semana de 2024 no país, foi o raro acidente no aeroporto de Tóquio, na terça-feira (2), com a colisão de duas aeronaves no solo. A BEA, a agência civil de aviação francesa, vai participar das investigações sobre a causa do acidente que deixou cinco mortos.

A forte chuva que começou a cair na manhã desta quarta-feira nas regiões atingidas pelo terremoto dificulta as operações de resgate. As equipes japonesas têm dificuldades de chegar aos locais devastados pois muitas estradas foram seriamente danificadas ou bloqueadas pela queda de árvores. Avisos alertam sobre possíveis deslizamentos de terra. A Agência Meteorológica do Japão (JMA) pediu que as pessoas sejam ainda mais cautelosas devido ao temporal que começou nesta quarta-feira na península de Noto, localizada na zona costeira da província de Ishikawa.

A região foi o epicentro do terremoto principal que ocorreu no dia primeiro de janeiro às 16h10 (04h10 horário de Brasília), com uma magnitude de 7,5, segundo o Instituto Geofísico dos EUA (USGS), e 7,6, de acordo com a JMA.