Atentado mata mais de 100 no Irã e aumenta tensão no Oriente Médio um dia após ataque no Líbano

Os ataques ocorreram durante uma cerimônia em memória do antigo chefe da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, que foi assassinado por americanos em um bombardeio por drones próximo ao aeroporto de Bagdad, em 2020.

A multidão havia se reunido em Kerman e se dirigia para o seu túmulo. Segundo a mídia oficial, as duas bombas foram ativadas remotamente.

O Irã decretou nesta quinta-feira (4) luto nacional pelas vítimas.

Quarto aniversário de morte

Encarregado das operações internacionais da Guarda Revolucionária -- o Exército ideológico do Irã -- o general Souleimani foi o arquiteto das operações militares iranianas no Oriente Médio. Ele desempenhou um papel de liderança na guerra na Síria ao apoiar o regime do presidente Bashar al-Assad e combater o grupo Estado Islâmico.

Também esteve na linha de frente para ajudar e armar os grupos palestinos do Hamas e da Jihad Islâmica, bem como o Hezbollah e as milícias xiitas no Iraque e na Síria.